УЕФА назвал лучший гол Евро-2024

Лучшим признали удар Ямаля в матче против Франции.фото: uefa.com--> Точный удар полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля в матче против Франции официально признан лучшим голом чемпионата Европы в Германии, сообщает пресс-служба УЕФА.
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