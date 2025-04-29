Индия может закрыть воздушное пространство для пакистанских самолетов

Индия рассматривает меры против Пакистана, включая закрытие воздушного пространства и портов. Эти шаги связаны с эскалацией напряженности после теракта в Пахалгаме, в котором индийская разведка обвиняет пакистанскую Межведомственную разведку.
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