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Индия может закрыть воздушное пространство для пакистанских самолетов

Индия может закрыть воздушное пространство для пакистанских самолетов

Индия рассматривает меры против Пакистана, включая закрытие воздушного пространства и портов. Эти шаги связаны с эскалацией напряженности после теракта в Пахалгаме, в котором индийская разведка обвиняет пакистанскую Межведомственную разведку.

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