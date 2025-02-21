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  • Юрий Николаев
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Россиян предостерегли от панической покупки валюты

Россиян предостерегли от панической покупки валюты

Паническая покупка валюты обычно приводит к негативным последствиям. Об этом рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с RT, комментируя снижение курса доллара.

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