Захарова: Лаврова посетит российских дипломатов в Доминикане

В рамках своего визита в Доминиканскую Республику министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит дипломатическую миссию, которая пока не имеет собственного здания, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.