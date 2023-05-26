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Яркий июнь в Москве: мюзиклы в Театре МДМ и премьера мистического спектакля о любви

Яркий июнь в Москве: мюзиклы в Театре МДМ и премьера мистического спектакля о любви

В театр – всей семьей. Яркий июнь в Москве: мюзиклы в Театре МДМ, День защиты детей и премьера мистического спектакля о любви предоставлено Пресс-службой Встречайте лето только на самых интересных культурных площадках и ярких событиях! Например, всей семьей можно сходить в Театр МДМ на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», основанный на любимых музыкальных хитах ленинградского бит-квартета «Секрет», или пригласить друзей на мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных», которые идут в формате «за столиками».

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