«Матч ТВ»: сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне

Сборная России по футболу может провести матч с командой Казахстана летом. «Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова источника «Матч ТВ».
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