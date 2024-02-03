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«Матч ТВ»: сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне

«Матч ТВ»: сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне

Сборная России по футболу может провести матч с командой Казахстана летом. «Вопрос проведения матча сборных России и Казахстана прорабатывается, игра может пройти в июне», — приводит слова источника «Матч ТВ».

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