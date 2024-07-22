В сети появилось видео приспущенных флагов США над Капитолием

Флаги США приспущены над Капитолием. Это можно наблюдать на видеокадрах с камер наблюдения. Накануне в США появились подозрения относительно того, что президента Джо Байдена не может быть в живых, так как его не было видно в течение двух последних суток.
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