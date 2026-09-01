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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дибала о Месси: «Ты вдохновлял меня с детства, а позже мы вместе осуществили самую большую мечту. Горжусь, что прошел этот путь вместе с тобой, капитан»

Полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на решение Лионеля Месси завершить карьеру в национальной команде.

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