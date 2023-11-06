«Золотой корпоратив»: сколько стоит Новый год в компании SHAMANа, Мартиросяна, Малахова, Агутина, Киркорова и других звезд шоу-бизнеса Елена ГалицкаяЗвезды российского шоу-бизнеса готовятся к новогодним корпоративам, и цены на их выступления существенно растут.