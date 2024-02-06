Врач Белоусов объяснил, почему нужно исключить алкоголь при язве желудка

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Алкоголь нельзя употреблять при язве желудка. Даже умеренные дозы напитка могут ухудшить или обострить течение болезни, сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.
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