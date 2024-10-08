ВС РФ разрезали группировку противника на части в Торецке, достигнув центра и его западных кварталов Украинские ресурсы пишут о том, что «российские войска вошли в восточную часть Торецка».
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ВС РФ разрезали группировку противника на части в Торецке, достигнув центра и его западных кварталов Украинские ресурсы пишут о том, что «российские войска вошли в восточную часть Торецка».
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