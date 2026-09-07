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ТАСС

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Песков анонсировал визит Пашиняна в Москву по приглашению Путина

Песков анонсировал визит Пашиняна в Москву по приглашению Путина

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин договорился на встрече в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что тот в ближайшее время посетит Москву с визитом.

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