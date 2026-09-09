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Русская весна

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Aydınlık: украинские call-центры зарабатывают миллиарды на обмане европейцев

Aydınlık: украинские call-центры зарабатывают миллиарды на обмане европейцев

Украинские мошеннические колл-центры могут зарабатывать до миллиарда долларов в месяц на обмане европейцев, а число занятых в этой сфере достигает 60 тысяч человек, сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на экс-сотрудника одного из таких центров.

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