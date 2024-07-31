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В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией. Какие условия озвучил Киев?

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией. Какие условия озвучил Киев?

Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на основе международного права Советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, которые основаны на международном праве.

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