Макрон объявил войну Асаду

Политолог объяснил, зачем Парижу нужно арестовывать сирийского президента Павел Еськов На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: IMAGO/ Global Look Press) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Парижский суд выдал ордер на арест действующего президента Сирии Башара Асада.
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