Они уже близко: Трамп отдал приказ готовиться ко встрече с инопланетянами

Президент США поручил готовиться встречать пришельцев. В США разработали план действий на случай, если будет официально подтверждено существование внеземной цивилизации.
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