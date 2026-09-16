Завод плит за 8 млрд рублей запустят в 2027 году

На площадке будущего предприятия по выпуску древесных плит завершаются работы по устройству фундаментов производственного цеха.
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