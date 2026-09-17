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Словацкий евродепутат назвал руководство ЕС катастрофой для Европы

Словацкий евродепутат назвал руководство ЕС катастрофой для Европы

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага резко раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

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