В Барнауле водитель выгнал из автобуса последнюю пассажирку, чтобы не ехать на конечную

Женщине нужно было доехать до "конечки", но кроме нее в автобусе никого не осталось В Барнауле водитель автобуса № 53 высадил пассажирку на три остановки раньше, потому что в автобусе кроме нее никого не было.
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