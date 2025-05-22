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Царьград

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"Не имет права на нас!": мигранты, продающие 20-летние консервы челябинцам, устроили скандал

"Не имет права на нас!": мигранты, продающие 20-летние консервы челябинцам, устроили скандал

Кто и на что имеет право, разобралась полиция.20 лет на полке: шокирующие находки в челябинских продуктовых киосках.

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