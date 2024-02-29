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Амбициозная задача: в Новокузнецке собираются построить «город в городе»

Амбициозная задача: в Новокузнецке собираются построить «город в городе»

Мэр Новокузнецка рассказал о планах построить микрорайон с дамбой и набережной через пять лет.Новый микрорайон могут построить на Водной уже через пять лет – об этом во время прямого эфира передачи «Утро с мэром» сообщил Сергей Кузнецов.

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