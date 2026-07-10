360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Врач Уланкина рассказала о рисках посещения бани в жару для сердца

Врач Уланкина рассказала о рисках посещения бани в жару для сердца

Многие любят проводить время на даче и посещать баню, особенно летом. Однако врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» предупредила, что сочетание жары и парной может стать серьезным испытанием для организма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии