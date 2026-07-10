Врач Уланкина рассказала о рисках посещения бани в жару для сердца

Многие любят проводить время на даче и посещать баню, особенно летом. Однако врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» предупредила, что сочетание жары и парной может стать серьезным испытанием для организма.
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