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В Госдуме предложили снизить НДС на детскую спортивную обувь

В Госдуме предложили снизить НДС на детскую спортивную обувь

В Госдуме предложили снизить НДС на детскую спортивную обувь российского производства с 22% до 10%. Законопроект, подготовленный депутатами ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, направлен на отзыв в правительство.

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