Оперуполномоченный из Москвы задержан за вымогательство взятки в Смоленске

Московский оперуполномоченный задержан сотрудниками управления собственной безопасности в Смоленске за покушение на получение взятки в размере 25 миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
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