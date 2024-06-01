Малышу с диабетом отказали в уколах инсулина в детсаду под Ярославлем

В Рыбинске четырехлетний Артем (имя изменено) борется с сахарным диабетом, сообщает портал ПроГород. Сопровождать инъекцией инсулина необходимо любой прием пищи, но если за завтраком и ужином это делает мама, то с обеденным уколом возникли сложности.