Малышу с диабетом отказали в уколах инсулина в детсаду под Ярославлем

В Рыбинске четырехлетний Артем (имя изменено) борется с сахарным диабетом, сообщает портал ПроГород. Сопровождать инъекцией инсулина необходимо любой прием пищи, но если за завтраком и ужином это делает мама, то с обеденным уколом возникли сложности.
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