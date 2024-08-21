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Врач Островская: мужчинам после 35 нужно сдавать шесть анализов раз в год

Врач Островская: мужчинам после 35 нужно сдавать шесть анализов раз в год

Всем мужчинам после 35 лет рекомендовано сдавать ежегодно шесть анализов: для оценки уровня тестостерона, пролактина, лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликуло-стимулирующего гормона (ФСГ), глобулина и витамина D.

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Комментарии
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Boris Max
Как же мы прожили не обращаясь к врачам хотя бы раз в год?  Совсем стыд потеряли якобы врачи.... готовы &quot;оминетить&quot; всех только бабки дай!
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