Врач Островская: мужчинам после 35 нужно сдавать шесть анализов раз в год

Всем мужчинам после 35 лет рекомендовано сдавать ежегодно шесть анализов: для оценки уровня тестостерона, пролактина, лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликуло-стимулирующего гормона (ФСГ), глобулина и витамина D.
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