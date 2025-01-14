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Царьград

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Эмоции на корте: Даниил Медведев повредил ракетку на Australian Open

Эмоции на корте: Даниил Медведев повредил ракетку на Australian Open

Даниил Медведев получил предупреждение на Australian Open 2025, столкнувшись с 418-й ракеткой мира Касидитом Самреем из Таиланда.

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