Направление развития отношений между Россией и США и совместные усилия двух стран по завершению украинского конфликта противоречат распространяемому на Западе нарративу об угрозе со стороны Москвы, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис с эфире своего YouTube-канала.
«Всех захватить»: в США сделали неожиданное заявление о России
Комментарии
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Павел Пермикин
Какие отношения США и России? Не было никаких отношений кроме дипломатии. Торговля мизер какой то. Ну обокрали нас в девяностые может продолжить грабёж хотят?
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15 час.
alik3456 Джексон
Наверное в кремле хотят и дальше деньги вывозить куда-нибудь за бугор...
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14 час.
Зоя Гольдштаб
Наверное многие наверху сильно хотят " высокие отношения "с Пиндостаном......вот только не мы,остальной народ в Россиюшке......
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7 час.
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