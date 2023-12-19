Геннадий Онищенко: для корпоратива я рекомендую костюм врача красной зоны

Пожилым и людям с ослабленным иммунитетом лучше всего воздержаться от похода на корпоратив, так как в стране растет заболеваемость ковидом и гриппом, отметил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
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