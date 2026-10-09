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Царьград

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Инфляция в Молдове достигла 8,6% в сентябре 2026 года

Инфляция в Молдове достигла 8,6% в сентябре 2026 года

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесло подорожание дизельного топлива на 76,4% и пассажирских перевозок на 29,8%, следует из данных Национального бюро статистики.

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