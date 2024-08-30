Медведев заявил, что казна Киева пустеет

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что казна киевского режима пустеет. Как он отметил в своём Telegram, в украинской экономике катастрофическая ситуация, а западные страны сильно поистратились на конфликт, что их сильно раздражает.
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