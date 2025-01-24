Противник ударил по Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу АО “РНПК”.
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Противник ударил по Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу АО “РНПК”.
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