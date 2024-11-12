МИД: Китай готов укреплять связи с Россией по стратегическим вопросам

Китай готов укреплять координацию с Россией по стратегическим вопросам и проблемам безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, передает ТАСС.
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