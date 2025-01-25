Российская девушка-боец ММА ударила тренера после поражения на турнире. Ее уволили из UFC

Ударившую тренера российскую девушку-бойца MMA Дудакову уволили из UFC Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC Vegas 101.
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