Эксперты назвали направления, которые через 15 лет заполонят толпы туристов

По оценкам экспертов, мировая туристическая индустрия будет активно развиваться до 2040 года. Так, согласно исследованиям "Делойта" и Google, в этом году по всему миру будет совершено около 2,4 миллиарда международных поездок, что на 936 миллионов больше, чем в допандемический период 2019 года.