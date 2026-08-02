OpenAI представила семейство моделей Astra для решения сложных математических задач

Компания OpenAI официально объявила название своего следующего семейства моделей — Astra, которое впервые продемонстрировало значительный прогресс в решении десяти открытых задач по математике и теоретической информатике.
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