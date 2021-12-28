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Исследование Банки.ру: десятка лучших потребкредитов декабря

Декабрь — месяц крупных покупок. В этот период необеспеченные кредиты наличными пользуются особым спросом — тем более что банки активно проводят предновогодние акции, и у заемщиков есть шанс сэкономить не только на ставке, но и на сумме кредита.

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