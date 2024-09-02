Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского»

Артем Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой и Михаил Евланов снялись в режиссерском дебюте Ивана Макаревича «Уроки китайского» — первом совместном сериале СТС и онлайн-кинотеатра Amediateka.
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