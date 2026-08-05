Conversation: клетки костной ткани обладают собственными циркадными ритмами

У костей есть собственные "биологические часы". По словам профессора Школы фармации и биомолекулярных наук Университета медицины и медицинских наук RCSI Энни Кертис, клетки костной ткани работают по суточному расписанию: днем они разрушают старую кость, а ночью активнее формируют новую.