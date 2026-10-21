Бывший главный архитектор Тулы, член Союза архитекторов России Андрей Клепанов разъяснил терминологию, используемую при работах в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна", передает "АиФ в Туле".
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