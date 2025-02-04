Пермский завод с миллиардной прибылью ищет топ-менеджера на зарплату в 350 тысяч

На пермском заводе АО «Сорбент» открыта вакансия исполнительного (технического) директора. За эту работу предприятие, получившее в 2023 году 1,5 млрд рублей прибыли, обещает платить зарплату 350 тысяч рублей.
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