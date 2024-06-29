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    Ну а чего эти любители арабских традиций не открывают свои поликлиники где и в паранже и с тюбитейками ,с бубнами ?СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ

СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ

СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ

В Дагестане врача заставили извиниться за просьбу к пациентке снять никаб – владелец клиники пообещал «уничтожить» доктора.

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Комментарии
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Malina
Ну это позоже на алкогольный бред
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56 мин.
M
Malina
Вот здорово! Это врач ещё должна реверансы этой тупорылой изображать??? А когда она от &quot;неполного диагноза&quot; отправится к праотцам, то её братьЯ устроят &quot;кровную месть&quot; по законам своего кишлака??
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53 мин.
F I
Ну а чего эти любители арабских традиций не открывают свои поликлиники где и в паранже и с тюбитейками ,с бубнами ?
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3 мин.

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