В Дагестане врача заставили извиниться за просьбу к пациентке снять никаб – владелец клиники пообещал «уничтожить» доктора.
СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ
Комментарии
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Malina
Ну это позоже на алкогольный бред
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56 мин.
M
Malina
Вот здорово! Это врач ещё должна реверансы этой тупорылой изображать??? А когда она от "неполного диагноза" отправится к праотцам, то её братьЯ устроят "кровную месть" по законам своего кишлака??
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53 мин.
F I
Ну а чего эти любители арабских традиций не открывают свои поликлиники где и в паранже и с тюбитейками ,с бубнами ?
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3 мин.
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