СКОРО ПО ВСЕЙ РОССИИ

Malina Ну это позоже на алкогольный бред

M Malina Вот здорово! Это врач ещё должна реверансы этой тупорылой изображать??? А когда она от "неполного диагноза" отправится к праотцам, то её братьЯ устроят "кровную месть" по законам своего кишлака??