На Смоленщине изменили место регионального этапа «Лыжни России»

Организаторы смоленского мероприятия готовят программу с соревнованиями, развлечениями и мастер-классами профессиональных спортсменов Впервые в истории проведения этих соревнований Кардымовский район примет региональный этап гонки «Лыжня России-2024» в Смоленской области.
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