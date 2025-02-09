Европа покоряет космос: новый этап развития после снятия запрета на ракетные технологии Ирэн Орлонская В 2023 году Европейское космическое агентство запустило конкурс под названием European Launcher Challenge, который нацелен на укрепление европейских возможностей в сфере запуска космических аппаратов.