Европа покоряет космос: новый этап развития после снятия запрета на ракетные технологии Ирэн Орлонская В 2023 году Европейское космическое агентство запустило конкурс под названием European Launcher Challenge, который нацелен на укрепление европейских возможностей в сфере запуска космических аппаратов.
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