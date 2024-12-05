В Москве по делу о взятке арестовали экс-главу департамента "Станкина"

В Москве суд арестовал экс-главу административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета (МГТУ) "Станкин" Виталия Людкова, которого обвиняют в покушении на получение взятки.
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