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В Москве по делу о взятке арестовали экс-главу департамента "Станкина"

В Москве по делу о взятке арестовали экс-главу департамента "Станкина"

В Москве суд арестовал экс-главу административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета (МГТУ) "Станкин" Виталия Людкова, которого обвиняют в покушении на получение взятки.

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