250 кг маковой соломки обнаружили в авто полицейские в Караганде

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Караганды во дворе одного из многоквартирных домов города по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере остановили внедорожник под управлением 39-летнего мужчины.
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