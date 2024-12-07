С выплатами зарплат местным бюджетникам уже возникла серьезная проблема – они вообще не выплачиваются.
Русосвины вякают: абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу.
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Людмила Фирстова
Опять вы не правы, это прежде всего политика, зачем нам под боком ещё один недружественный, это мягко выражаясь, проблемный сосед?
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6 час.
ВВ
Василий Васильев
Политикой народ не накормишь, ни духовно, ни материально. А думать о соседях за счет своего народа - это чистой воды - "работа на публику". Причем "публику" забугорную, наши (внутри страны) это воспринимают негативно, ибо видят как разбазаривание денег на соседей сказывается на уровне их жизни. Цены в магазинах и тарифы за коммуналку в квитанциях видят все граждане, а "политические" дивиденды от действий Президента не видит НИКТО. Надо быть проще, вести себя как ведут прагматики китайцы или американцы. Своя страна - прежде всего. И поменьше "пыль в глаза" мировому сообществу - не поймут и не оценят, а деньги, потраченные на "пыль" будут выкинуты "на ветер".
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6 час.
Людмила Фирстова
Вот и вылезла вся ваша сущность! Желудок на первом месте, диванный аналитик и стратег! Вы явно не думаете и не хотите думать о том, что мы воюем, кроме этого под санкциями, цены, инфляция именно из-за этого!
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2 час.
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