Русосвины вякают: абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу.

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Василий Васильев

Политикой народ не накормишь, ни духовно, ни материально. А думать о соседях за счет своего народа - это чистой воды - "работа на публику". Причем "публику" забугорную, наши (внутри страны) это воспринимают негативно, ибо видят как разбазаривание денег на соседей сказывается на уровне их жизни. Цены в магазинах и тарифы за коммуналку в квитанциях видят все граждане, а "политические" дивиденды от действий Президента не видит НИКТО. Надо быть проще, вести себя как ведут прагматики китайцы или американцы. Своя страна - прежде всего. И поменьше "пыль в глаза" мировому сообществу - не поймут и не оценят, а деньги, потраченные на "пыль" будут выкинуты "на ветер".