Маркетплейсы забирают половину стоимости товаров

Средняя комиссия вместе с логистическими расходами продавцов Ozon во втором квартале достигла 47,8% базовой стоимости товара против 18,6% годом ранее, следует из данных Ассоциации представителей электронной торговли, которые приводит «Коммерсант».
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