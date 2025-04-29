НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Европейская ракета Vega-C вывела в космос научный спутник ESA Biomass для подсчёта л...

Европейская ракета Vega-C вывела в космос научный спутник ESA Biomass для подсчёта л...

Европейская ракета Vega-C вывела в космос научный спутник ESA Biomass для подсчёта лесов на планетеСегодня, 29 апреля 2025 года, европейская лёгкая ракета-носитель Vega-C доставила в космос уникальный европейский научный спутник — Biomass.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх