Apple отключила сквозное шифрование в iCloud по требованию властей Великобритани...

Apple отключила сквозное шифрование в iCloud по требованию властей ВеликобританииКомпания Apple заявила, что больше не сможет предоставлять пользователям в Великобритании функцию защиты Advanced Data Protection (ADP), которая позволяет включить сквозное шифрование данных в iCloud.
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